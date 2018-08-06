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20:15   6 Августа 2018
Россия

РПЦ изучит проект «Ленты.ру» об издевательствах над детьми в церковных приютах

РПЦ изучит проект «Ленты.ру» об издевательствах над детьми в церковных приютах

РПЦ намеревается изучить спецпроект «Ленты.ру» об издевательствах над детьми, которые живут в церковных приютах, рассказал зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. 

По его мнению, материал издания — это «безвкусная и подготовленная на низком профессиональном уровне» публикация. По словам Кипшидзе, авторы проекта спекулируют на смерти 13-летней девочки, которая скончалась от побоев и истощения в приюте в селе Мосейцево Ярославской области. Он напомнил, что все виновные в трагедии уже наказаны.

РПЦ изучит проект «Ленты.ру» об издевательствах над детьми в церковных приютах

Также Кипшидзе обратил внимание на оформление материала. По его словам, он напоминает худшие образцы безбожной советской агитации 20-30-х годов и ставит под сомнение адекватность авторов.

Напомним, ранее «Лента.ру» опубликовала проект «Рабы божьи», который посвящен детям, которые живут в церковных приютах. В нем рассказывается, как РПЦ зарабатывает огромные деньги на издевательствах над детьми, а также о том, кто охраняет этот бизнес.

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Автор: Виктория Разумовская
#дети #общество #рпц #малолетние #издевательства над ребенком #церковные приюты
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