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20:31   6 Августа 2018
Весь мир

Время действий: Нетаньяху призвал ЕС присоединиться к санкциям против Ирана

Время действий: Нетаньяху призвал ЕС присоединиться к санкциям против Ирана

В ночь с 6 на 7 августа, в 7:00 по московскому времени часть санкций, вызванных выходом США из ядерной сделки, полностью вступит в силу. Это решение приветствует премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Второй пакет санкций, включающий в себя энергетический сектор и нефть, вступит в силу 5 ноября.

Премьер-министр Израиля записал видеозаявление, в котором говорится о призыве европейских стран «присоединиться к этой инициативе».  Нетаньяху считает, что это значимый момент для всего мира. 

«Прошло время разговоров, настало время действий. Так поступают США, так нужно вести себя Европе», — подчеркнул он.

Соответствующее заявление опубликовала в Twitter официальная страница Израиля в России:

 

Напомним, 8 мая текущего года президент США Дональд Трамп заявил, что Америка отказывается от участия в ядерном соглашении. Тогда же и стало известно об обновлении санкций не только в отношении Ирана, но по отношению к странам-сотрудникам Ирана. Оставшиеся страны «шестерки» (Россия, Британия, Германия, Франция и Китай) были не довольны таким поведением США и заявили, что не будут отходить от условий сделки. 

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Автор: Анна Манц
#сша #санкции #иран #трамп #израиль
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