Время действий: Нетаньяху призвал ЕС присоединиться к санкциям против Ирана

В ночь с 6 на 7 августа, в 7:00 по московскому времени часть санкций, вызванных выходом США из ядерной сделки, полностью вступит в силу. Это решение приветствует премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Второй пакет санкций, включающий в себя энергетический сектор и нефть, вступит в силу 5 ноября.

Премьер-министр Израиля записал видеозаявление, в котором говорится о призыве европейских стран «присоединиться к этой инициативе». Нетаньяху считает, что это значимый момент для всего мира.

«Прошло время разговоров, настало время действий. Так поступают США, так нужно вести себя Европе», — подчеркнул он.

Соответствующее заявление опубликовала в Twitter официальная страница Израиля в России:

Министр обороны #Израиль Авигдор #Либерман: "Сегодня ночью в #США будут введены санкции, которые американское правительство наложило на #Иран. Этим смелым решением, память о котором останется в веках, президент США Дональд #Трамп , по сути, кардинально изменил позицию — Израиль по-русски (@IsraelRussian) August 6, 2018

Напомним, 8 мая текущего года президент США Дональд Трамп заявил, что Америка отказывается от участия в ядерном соглашении. Тогда же и стало известно об обновлении санкций не только в отношении Ирана, но по отношению к странам-сотрудникам Ирана. Оставшиеся страны «шестерки» (Россия, Британия, Германия, Франция и Китай) были не довольны таким поведением США и заявили, что не будут отходить от условий сделки.