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19:51   6 Августа 2018
Весь мир

При взрыве в Сирии самодельных бомб погибли четыре человека

При взрыве в Сирии самодельных бомб погибли четыре человека

В результате взрыва самодельных бомб и мин в провинции Дераа в Сирии погибли как минимум четыре человека и 15 местных жителей получили ранения.

Об этом в понедельник вечером сообщает сирийское государственное информагентство САНА, отмечая, что сработавшие мины и бомбы были оставлены боевиками запрещенной в России террористической группировки ИГ *.

Также сообщается, что разложенные боевиками взрывные устройства сработали на западе провинции Дераа в селениях Сахм Аль-Джулян и Кавия.

* - При взрыве в Сирии самодельных бомб погибли четыре человека

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Автор: Александр Люблинский
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