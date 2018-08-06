При взрыве в Сирии самодельных бомб погибли четыре человека
В результате взрыва самодельных бомб и мин в провинции Дераа в Сирии погибли как минимум четыре человека и 15 местных жителей получили ранения.
Об этом в понедельник вечером сообщает сирийское государственное информагентство САНА, отмечая, что сработавшие мины и бомбы были оставлены боевиками запрещенной в России террористической группировки ИГ *.
Также сообщается, что разложенные боевиками взрывные устройства сработали на западе провинции Дераа в селениях Сахм Аль-Джулян и Кавия.
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