Трамп рассказал, когда будет введен второй этап санкций против Тегерана

Второй пакет восстановленных санкций США в отношении Ирана вступит в силу 5 ноября текущего года.

Об этом в понедельник сообщил американский президент Дональд Трамп, распространив соответствующее заявление.

«Все остальные санкции Соединенных Штатов в связи с ядерной программой Ирана заново вступят в силу 5 ноября 2018 года», - говорится в документе.

Также сообщается, что в рамках второго этапа санкций США ударят по иранскому энергетическому сектору, а также по всем сделками иностранных финансовых организаций с иранским Центробанком.

Напомним: ранее в понедельник Белый дом объявил о вводе со вторника первого этапа санкций против Тегерана. Таким образом к 5 ноября текущего года Вашингтон намерен в полной мере восстановить все антииранские меры, которые были отменены в 2016 году в связи с заключением сделки по иранскому мирному атому. Выйдя весной 2018 года из сделки, США заявили о восстановлении санкций, в то время как остальные гаранты СВПД заявили о намерении продолжать соблюдать условия соглашения и об отказе от антииранских сакнкций.