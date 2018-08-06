Замглавы МИД обсудил с сенатором из США двусторонние отношения

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в понедельник провел переговоры с американским сенатором Рэндом Полом. Стороны обсудили двусторонние отношения США и РФ, а также ряд вопросов, касающихся контроля над вооружением.

Кроме того, Рябков и Пол поговорили о развитии межпарламентских контактов.

Напомним, Рэнд Пол пошел в делегацию американских парламентариев, которая приехала в Москву с визитом. Кроме него, в состав делегации вошли член Сената законодательного собрания штата Техас Дон Хаффайнс и президент Института Катона Питер Геттлер.

За последние полтора месяца это уже вторая подобная встреча. Ранее группа конгрессменов из США приезжала в Россию в конце июня. В этот раз визит считается неофициальным.