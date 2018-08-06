Мы в соц.сетях:
Анна Соколова скончалась у себя на даче, сообщила ее коллега

Анна Соколова скончалась у себя на даче, сообщила ее коллега

 Погибшего в ЦАР журналиста Орхана Джемаля похоронят на Хованском кладбище 7 августа

Погибшего в ЦАР журналиста Орхана Джемаля похоронят на Хованском кладбище 7 августа
«Пропавший» Порошенко нашелся в ресторане Киева

«Пропавший» Порошенко нашелся в ресторане Киева

 Украина объединилась с США и Чехией для производства самолетов

Украина объединилась с США и Чехией для производства самолетов
При взрыве в Сирии самодельных бомб погибли четыре человека

При взрыве в Сирии самодельных бомб погибли четыре человека

 Замглавы МИД обсудил с сенатором из США двусторонние отношения

Замглавы МИД обсудил с сенатором из США двусторонние отношения
Анна Соколова скончалась у себя на даче, сообщила ее коллега

Анна Соколова скончалась у себя на даче, сообщила ее коллега

 Погибшего в ЦАР журналиста Орхана Джемаля похоронят на Хованском кладбище 7 августа

Погибшего в ЦАР журналиста Орхана Джемаля похоронят на Хованском кладбище 7 августа
«Пропавший» Порошенко нашелся в ресторане Киева

«Пропавший» Порошенко нашелся в ресторане Киева

 Украина объединилась с США и Чехией для производства самолетов

Украина объединилась с США и Чехией для производства самолетов
При взрыве в Сирии самодельных бомб погибли четыре человека

При взрыве в Сирии самодельных бомб погибли четыре человека

 Замглавы МИД обсудил с сенатором из США двусторонние отношения

Замглавы МИД обсудил с сенатором из США двусторонние отношения
19:14   6 Августа 2018
Весь мир

Четырех граждан РФ задержали в США по подозрению в отмывании денег

Четырех граждан РФ задержали в США по подозрению в отмывании денег

Федеральное бюро расследований задержало в США четырех россиян, которые были заподозрены в отмывании денег и в мошенничестве.

Об этом в понедельник сообщает российское Генконсульство в Нью-Йорке, разместив соответствующее заявление на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«В период с 1 по 3 августа 2018 г. нью-йоркским отделением Федерального бюро расследований США были задержаны четверо граждан России по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества», - говорится в сообщении дипмиссии.

Также отмечается, что два задержанных россиянина находятся сейчас в ФБР в Лос-Анджелесе, еще один в ФБР в Нью-Йорке, а местонахождение четвертого гражданина РФ устанавливается в настоящее время. Имена задержанных в США граждан не раскрываются.  Подробности уточняются.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#сша #задержание #происшествия #мошенничество #нью-йорк #чп #фбр #весь мир #граждане рф #генконсульство рф #отмывание денег #подозрения #четверо россиян
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...