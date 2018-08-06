Четырех граждан РФ задержали в США по подозрению в отмывании денег

Федеральное бюро расследований задержало в США четырех россиян, которые были заподозрены в отмывании денег и в мошенничестве.

Об этом в понедельник сообщает российское Генконсульство в Нью-Йорке, разместив соответствующее заявление на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«В период с 1 по 3 августа 2018 г. нью-йоркским отделением Федерального бюро расследований США были задержаны четверо граждан России по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества», - говорится в сообщении дипмиссии.

Также отмечается, что два задержанных россиянина находятся сейчас в ФБР в Лос-Анджелесе, еще один в ФБР в Нью-Йорке, а местонахождение четвертого гражданина РФ устанавливается в настоящее время. Имена задержанных в США граждан не раскрываются. Подробности уточняются.