«Пропавший» Порошенко нашелся в ресторане Киева

По данным СМИ, президент Украины Петр Порошенко уже около недели отсутствует на рабочем месте.

В воскресенье, 5 августа, украинский политолог Ярослав Макитра обнародовал местоположение главы Украины в посте на странице в Facebook. Как оказалось, вождь отдыхал в элитном ресторане «MANU». Макитра сделал фото президента, ужинающего в окружении дам.

Политолог также указал, что охрана Порошенко не препятствовала съемке, а двери зала, где находились президент и приближенные, были полностью открыты.