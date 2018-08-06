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Анна Соколова скончалась у себя на даче, сообщила ее коллега

 Погибшего в ЦАР журналиста Орхана Джемаля похоронят на Хованском кладбище 7 августа

Погибшего в ЦАР журналиста Орхана Джемаля похоронят на Хованском кладбище 7 августа
«Пропавший» Порошенко нашелся в ресторане Киева

«Пропавший» Порошенко нашелся в ресторане Киева

 Украина объединилась с США и Чехией для производства самолетов

Украина объединилась с США и Чехией для производства самолетов
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19:28   6 Августа 2018
Ближнее зарубежье

«Пропавший» Порошенко нашелся в ресторане Киева

«Пропавший» Порошенко нашелся в ресторане Киева

По данным СМИ, президент Украины Петр Порошенко уже около недели отсутствует на рабочем месте.

В воскресенье, 5 августа, украинский политолог Ярослав Макитра обнародовал местоположение главы Украины в посте на странице в Facebook. Как оказалось, вождь отдыхал в элитном ресторане «MANU». Макитра сделал фото президента, ужинающего в окружении дам. 

Политолог также указал, что охрана Порошенко не препятствовала съемке, а двери зала, где находились президент и приближенные, были полностью открыты.

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Автор: Олег Королев
#порошенко #украина
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