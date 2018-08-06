Анна Соколова скончалась у себя на даче, сообщила ее коллега

Коллега скончавшейся Анны Соколовой Александра Булатова сообщила, что актриса не умерла на сцене Прокопьевского драматического театра во время репетиции «Ханумы». По ее словам, Соколовой не стало рано утром 4 августа у себя на даче.

Соколовой было всего 49 лет. 23 года она посвятила работе в Прокопьевском театре.

Булатова поделилась в беседе с корреспондентом iReactor, что Соколова была для нее как вторая мама. Ее муж, Сергей Жуйков, тоже ласково называл актрису «дочей». Булатова вспоминает, что Соколова всегда была жизнерадостным и веселым человеком.

«Очень сильная была женщина внутренне, и с любой проблемой я лично обращалась к ней. Она скажет, как правильно сделать, как лучше будет», — вспоминает коллега.

Актриса назвала смерть Соколовой большим горем, которого никто не ожидал.