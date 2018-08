Будет великим: Трамп отметил «знаком качества» кандидата на пост губернатора Канзаса

В преддверии выборов на пост губернатора Канзаса глава США Дональд Трамп прорекламировал собственного протеже, республиканца Криса Кобаха.

Американский лидер поделился с подписчиками в Twitter оценкой деятельности Кобаха. Он назвал его сильным политиком и проверенным соратникам. Трамп выделяет его за любовь к государству и стране. По его словам, этот кандидат сможет стать великим губернатором.

Kris Kobach, a strong and early supporter of mine, is running for Governor of the Great State of Kansas. He is a fantastic guy who loves his State and our Country - he will be a GREAT Governor and has my full & total Endorsement! Strong on Crime, Border & Military. VOTE TUESDAY!