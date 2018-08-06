Трамп подписал указ о восстановлении антииранских санкций с 7 августа

В рамках первого этапа восстановления санкций США против Ирана в силу вступит запрет на торговлю золотом и драгметаллами, запрет на операции с иранским госдолгом и иранской национальной валютой и запрет на продажу Тегерану долларов.

Об этом журналистам в понедельник сообщила высокопоставленный представитель Белого дома в ходе телефонного брифинга.

По словам чиновницы, в понедельник 6 августа президент США Дональд Трамп распространил свой новый указ о восстановлении в отношении Ирана санкционной политики, отмененной после заключения СВПД – совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, гарантами которого в 2016 году выступили шесть стран, в том числе США, и из которого США вышли весной 2018 года.

При этом она отметила, что в соответствии с указом Трампа, санкции против Ирана будут восстановлены в два этапа: с 7 августа 2018 года запрещается торговать с Ираном золотом и драгметаллами, покупать и продавать Ирану графит, уголь, сталь и алюминий, а также программное обеспечение. Кроме того, запрещается проведение транзакций, связанных с риалом – иранской валютой, и с госдолгом этой страны. При этом уже с 6 августа, по словам чиновницы, перестало действовать данное ранее Ирану разрешение на ввоз в США своих ковров и пищевых продуктов, и на приобретение Тегераном пассажирских самолетов.

Второй этап введения санкций США против Ирана наступит 5 ноября текущего года. В рамках него Вашингтон восстановит все остальные санкции против Ирана, а именно полный запрет на экспорт нефти и на сотрудничество с Ираном третьих лиц в энергетическом и финансовом секторе.