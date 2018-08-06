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 Погибшего в ЦАР журналиста Орхана Джемаля похоронят на Хованском кладбище 7 августа

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 Украина объединилась с США и Чехией для производства самолетов

Украина объединилась с США и Чехией для производства самолетов
При взрыве в Сирии самодельных бомб погибли четыре человека

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18:45   6 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Украина объединилась с США и Чехией для производства самолетов

Украина объединилась с США и Чехией для производства самолетов

Пресс-служба Укроборонпрома в понедельник, 6 августа, рассказала о договоренности с чешской и американской авиакомпаниями. 

Государственное предприятие Одесский авиационный завод, американская компания Aviastar Invest Corp и чешская компания DISTAR CZ теперь будут совместно проектировать и строить самолеты. Также планируется создание международного сервисного центра для ремонта воздушных суден и некоторые изменения в процессе обучения будущих пилотов по действующим программам НАТО.

По заявлениям пресс-службы, задача Украины - «объединить украинские конструкторские и производственные мощности с современной западной авионикой».

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Автор: Анна Манц
#сша #авиация #чехия #укрина
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