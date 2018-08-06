Украина объединилась с США и Чехией для производства самолетов

Пресс-служба Укроборонпрома в понедельник, 6 августа, рассказала о договоренности с чешской и американской авиакомпаниями.

Государственное предприятие Одесский авиационный завод, американская компания Aviastar Invest Corp и чешская компания DISTAR CZ теперь будут совместно проектировать и строить самолеты. Также планируется создание международного сервисного центра для ремонта воздушных суден и некоторые изменения в процессе обучения будущих пилотов по действующим программам НАТО.

По заявлениям пресс-службы, задача Украины - «объединить украинские конструкторские и производственные мощности с современной западной авионикой».