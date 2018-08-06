МИД РФ: Россия примет зеркальные меры в ответ на высылку дипломатов из Греции

В понедельник посол Греции в России Андреас Фриганас получил в МИД РФ ноту о принятии зеркальных мер в ответ на высылку российских дипломатов. Об этом рассказали во внешнеполитическом ведомстве.

Афины объявили о высылке двух дипломатов 11 июля. Информацию об этом распространило греческое издание Kathimerini, ссылаясь на источники. Правительство страны обвиняет российских дипломатов во вмешательстве во внутренние дела страны, а также в действиях, которые ставят под угрозу нацбезопасность Греции. Официальный представитель кабмина позже подтвердил эту информацию.

По словам представителя российского МИД Марии Захаровой, данный шаг греческий властей окажется далеко не позитивное влияние на двусторонние отношения. Кроме того, российская сторона намерена ответить зеркально.