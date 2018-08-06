Погибшего в ЦАР журналиста Орхана Джемаля похоронят на Хованском кладбище 7 августа

О месте и времени похорон российского журналиста Орхана Демаля, убитого в конце июля в Центральноафриканской Республике, рассказал журналист Илья Барабанов.

В частности, Барабанов сообщил в сети микроблогов Twitter, что прощальная молитва и гражданская панихида по Орхану Джемаль пройдет 7 августа с 13.0 по 14.00 в московской Соборной мечети на Олимпийском проспекте. При этом он отметил, что прийти, проститься с журналистом могут все желающие, вне зависимости от их вероисповедания.

Позже в тот же день Джемаля похоронят на Хованском кладбище.

Про похороны Орхана завтра pic.twitter.com/GxSpjB0fvC — Илья Барабанов (@barabanch) 6 августа 2018 г.

Напомним: трое российских журналистов Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радчекно были найдены убитыми на территории Центральноафриканской Республики 29 июля. Следственный комитет РФ возбудил по данному факту уголовное дело. МИД России сообщил, что журналисты, которые снимали в ЦАР документальный фильм и имели при себе удостоверения разных СМИ, тем не менее, въехали в эту африканскую страну с нестабильной обстановкой, как туристы, не предупредив об этом российское посольство, и их охрана никем не обеспечивалась.