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 Погибшего в ЦАР журналиста Орхана Джемаля похоронят на Хованском кладбище 7 августа

Погибшего в ЦАР журналиста Орхана Джемаля похоронят на Хованском кладбище 7 августа
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18:31   6 Августа 2018
Россия

Погибшего в ЦАР журналиста Орхана Джемаля похоронят на Хованском кладбище 7 августа

Погибшего в ЦАР журналиста Орхана Джемаля похоронят на Хованском кладбище 7 августа

О месте и времени похорон российского журналиста Орхана Демаля, убитого в конце июля в Центральноафриканской Республике, рассказал журналист Илья Барабанов.

В частности, Барабанов сообщил в сети микроблогов Twitter, что прощальная молитва и гражданская панихида по Орхану Джемаль пройдет 7 августа с 13.0 по 14.00 в московской Соборной мечети на Олимпийском проспекте. При этом он отметил, что прийти, проститься с журналистом могут все желающие, вне зависимости от их вероисповедания.

Позже в тот же день Джемаля похоронят на Хованском кладбище.

 

Напомним: трое российских журналистов Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радчекно были найдены убитыми на территории Центральноафриканской Республики 29 июля. Следственный комитет РФ возбудил по данному факту уголовное дело. МИД России сообщил, что журналисты, которые снимали в ЦАР документальный фильм и имели при себе удостоверения разных СМИ, тем не менее, въехали в эту африканскую страну с нестабильной обстановкой, как туристы, не предупредив об этом российское посольство, и их охрана никем не обеспечивалась.

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Автор: Александр Люблинский
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