«Диковинной находкой» поделился украинский политтехнолог, PR-менеджер Ярослав Макитра.

Глава Украины Петр Порошенко выпал из повседневного ритма жизни еще неделю назад. Последний раз он появлялся на публике во время крестного хода с участием раскольников, униатов и националистов. Перед этим мероприятием украинского лидера последний раз видели на работе.

«Прогульщик» был замечен в киевском ресторане.

По словам Макитры, он ужинал с друзьями и был удивлен, обнаружив за соседним столиком ресторана перуанской кухни Manu президента. Политтехнолог признал, что фотографировать лидера в такой момент некорректно. Выйти из ситуации украинцу помог постулат консультанта по этикету Татьяны Поляковой:

«Правила этикета полезно знать для того, чтобы их нарушать»

Вскоре он обнародовал снимки в Facebook.

На кадре запечатлен Порошенко, предположительно, в окружении семьи.