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«Пропавший» Порошенко нашелся в ресторане Киева

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18:21   6 Августа 2018
Политика

«Прогульщик»: пропавшего после крестного хода Порошенко нашли в киевском ресторане

«Прогульщик»: пропавшего после крестного хода Порошенко нашли в киевском ресторане

«Диковинной находкой» поделился украинский политтехнолог,  PR-менеджер Ярослав Макитра.

Глава Украины Петр Порошенко выпал из повседневного ритма жизни еще неделю назад. Последний раз он появлялся на публике во время крестного хода с участием раскольников, униатов и националистов. Перед этим мероприятием украинского лидера последний раз видели на работе.

«Прогульщик» был замечен в киевском ресторане.

По словам Макитры, он ужинал с друзьями и был удивлен, обнаружив за соседним столиком ресторана перуанской кухни Manu президента. Политтехнолог признал, что фотографировать лидера в такой момент некорректно. Выйти из ситуации украинцу помог постулат консультанта по этикету Татьяны Поляковой: 

«Правила этикета полезно знать для того, чтобы их нарушать»

Вскоре он обнародовал снимки в Facebook.

На кадре запечатлен Порошенко, предположительно, в окружении семьи. 

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Автор: Екатерина Розина
#порошенко #украина #политика #крестный ход #ресторан
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