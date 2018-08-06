Коллеги Соколовой рассказали, что актриса работала на износ

В субботу, 4 августа, на сцене Прокопьевского драматического театра умерла актриса Анна Соколова. Ее не стало прямо в ходе репетиции спектакля «Ханума».

Об этом сообщает ФАН. По словам коллег актрисы, та работала на износ, полностью отдавая себя сцене. Ей было всего 49 лет. Соколова 23 года проработала в Прокопьевском театре. Здесь же играл и ее муж Сергей Жуйков.

«Ханума» должна была стать ее бенефисным спектаклем, — отметила ее коллега Алевтина Серебрякова. — Зрители ждали эту колоритную постановку и свою любимую артистку на сцене».

Прощание состоится 6 августа в Прокопьевском театре.