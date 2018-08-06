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 Погибшего в ЦАР журналиста Орхана Джемаля похоронят на Хованском кладбище 7 августа

Погибшего в ЦАР журналиста Орхана Джемаля похоронят на Хованском кладбище 7 августа
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18:19   6 Августа 2018
Россия

Коллеги Соколовой рассказали, что актриса работала на износ

Коллеги Соколовой рассказали, что актриса работала на износ

В субботу, 4 августа, на сцене Прокопьевского драматического театра умерла актриса Анна Соколова. Ее не стало прямо в ходе репетиции спектакля «Ханума». 

Об этом сообщает ФАН. По словам коллег актрисы, та работала на износ, полностью отдавая себя сцене. Ей было всего 49 лет. Соколова 23 года проработала в Прокопьевском театре. Здесь же играл и ее муж Сергей Жуйков. 

«Ханума» должна была стать ее бенефисным спектаклем, — отметила ее коллега Алевтина Серебрякова. — Зрители ждали эту колоритную постановку и свою любимую артистку на сцене».

Прощание состоится 6 августа в Прокопьевском театре.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #культура #общество #анна соколова #прокопьевский театр
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