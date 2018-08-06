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18:17   6 Августа 2018
Россия

Многодетным москвичам помогут с улучшением жилищных условий

Многодетным москвичам помогут с улучшением жилищных условий

В скором будущем многодетные семьи в Москве смогут улучшить свои жилищные условия благодаря тому, что столичные власти внесли в постановление 24 мая 2016 года № 271-ПП ряд важных поправок.

Об этом в понедельник сообщается на сайте «Слово и дело». В частности, сообщается, что те московские семьи, которые воспитывают не менее троих детей, смогут получить от властей города вместо положенного им земельного участка для строительства дома, деньги – которые можно будет использовать для приобретения жилья.

Для получения такой компенсации, семья должна обратиться в московский Департамент городского имущества с заявлением, представив при этом необходимый пакет документов.

Размер компенсации зависит от нормативной стоимости жилья, положенного каждой конкретной многодетной семье в соответствии с нормами, определенными столичным законодательством. Решение должно быть принято Департаментом городского имущества в течение 20 рабочих дней, и в случае положительного ответа, семье будет нужно потратить полученные деньги на покупку жилья в течение полугода. Отмечается, что данная помощь может быть оказана многодетной семье лишь один раз.

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Автор: Александр Люблинский
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