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При взрыве в Сирии самодельных бомб погибли четыре человека

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17:57   6 Августа 2018
ЧП

Один человек погиб и 55 пострадали при взрыве на окраине Болоньи

Один человек погиб и 55 пострадали при взрыве на окраине Болоньи

В результате серии  взрывов и последовавшего за ними пожара на эстакаде в северо-западной части итальянского города Болонья один человек погиб и как минимум 55 человек получили ранения.

Об этом в понедельник сообщает местный телеканал Rainews24, отмечая, что 14 пострадавших, по оценкам врачей, находятся в тяжелом состоянии.

Пожарная служба итальянского города ранее сообщила, что на эстакаде взорвался бензовоз. При этом, по данным местных СМИ, причиной взрыва стало то, что перевозивший топливо грузовой автомобиль попал в ДТП. Огонь быстро распространился автомобили, стоявшие на территории дилерского центра вблизи эстакады, которые тоже начали взрываться. В результате автомобильный мост местами обрушился.

В то же время, сообщается, что ЧП никак не отразилось на аэропорте Болоньи, который продолжает функционировать в штатном режиме, отправляя и принимая рейсы согласно расписанию полетов.

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Автор: Александр Люблинский
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