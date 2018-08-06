Один человек погиб и 55 пострадали при взрыве на окраине Болоньи

В результате серии взрывов и последовавшего за ними пожара на эстакаде в северо-западной части итальянского города Болонья один человек погиб и как минимум 55 человек получили ранения.

Об этом в понедельник сообщает местный телеканал Rainews24, отмечая, что 14 пострадавших, по оценкам врачей, находятся в тяжелом состоянии.

Пожарная служба итальянского города ранее сообщила, что на эстакаде взорвался бензовоз. При этом, по данным местных СМИ, причиной взрыва стало то, что перевозивший топливо грузовой автомобиль попал в ДТП. Огонь быстро распространился автомобили, стоявшие на территории дилерского центра вблизи эстакады, которые тоже начали взрываться. В результате автомобильный мост местами обрушился.

В то же время, сообщается, что ЧП никак не отразилось на аэропорте Болоньи, который продолжает функционировать в штатном режиме, отправляя и принимая рейсы согласно расписанию полетов.