Умерла актриса Анна Соколова

На 50-м году жизни скончалась актриса Прокопьевского драматического театра Анна Соколова. Ее не стало в субботу, 4 августа, во время репетиции спектакля «Ханума», в котором она должна была сыграть главную роль.

В некрологе, который разместили на сайте театра, сказано, что о таких, как Соколова, говорят, что на них держится весь репертуар театра. По словам коллег, она всегда работала на износ.

О причинах смерти пока не говорится. Прощание с актрисой пройдет 6 августа, в понедельник, в Прокопьевском театре, в котором она проработала 23 года.

Многие знают Анну Соколову по ролям в пьесах «Квадратура круга» Катаева, «Женитьба» и «Декамерон».