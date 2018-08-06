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Сенатор Рэнд Пол: Демократы в США счастливы из-за ввода новых санкций

Сенатор Рэнд Пол: Демократы в США счастливы из-за ввода новых санкций
17:45   6 Августа 2018
Весь мир

Сенатор Рэнд Пол: Демократы в США счастливы из-за ввода новых санкций

Сенатор Рэнд Пол: Демократы в США счастливы из-за ввода новых санкций

Член американского Конгресса республиканец Рэнд Пол, на встрече с российскими парламентариями в Москве рассказал, что в Соединенных Штатах сейчас настоящая «санкционная истерика», которая делает счастливыми демократов.

Также сенатор отметил, что он выступает против попыток ряда американских политиков-демократов ввести новые антироссийские санкции в обход президента США Дональда Трампа. По словам Рэнда Пола, он не даст остальным членам конгресса США « с легкостью»принять новые санкции в отношении России. Добавив, что он со своей позицией, к сожалению, относиться к меньшинству.

«В США сейчас санкционная истерика. Я представляю меньшинство», - заявил Рэнд Пол, добавив при этом: - «Я могу сказать вам, что постараюсь не позволить им это провести с лёгкостью».

Сенатор Рэнд Пол: Демократы в США счастливы из-за ввода новых санкций

Напомним: ранее Рэнд Пол в ходе встречи с российскими парламентариями заявил, что у американского президента Дональда Трампа связаны руки в вопросе усиления российско-американских связей, но он сам приехал в Москву не для того, чтобы оправдываться, а для того, чтобы налаживать диалог.

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Автор: Александр Люблинский
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