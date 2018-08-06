Золото, повстанцы. Ходорковского в ЦАР подвел азарт

Эксперт полагает, что организаторы командировки недооценили опасность расколотой африканской страны.

Погибшие в Центральноафриканской республике российские журналисты – Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко – направлялись на золотой рудник Ndassima, принадлежащий канадской компании Axmin Inc. Об этом заявил прессе министр общественной безопасности ЦАР Генри Ванзет Лингусара.

Таким образом, министр опроверг информацию, что идея исследовать данную территорию появилась после того, как Россия договорилась с властями ЦАР о совместной разработке приисков.

Местные журналисты ранее выяснили, что рудник является частью проекта Passendro Gold. Оператором разработки выступает центральноафриканская компания Aurafrique – дочернее предприятие Axmin Inc, зарегистрированного в Ванкувере. Власти ЦАР выдали канадцам лицензию на геологоразведку в 2010 году сроком на девять лет, однако, по словам министра, сегодня рудником никто не занимается. Объект расположен на территории, которую контролируют повстанческие отряды, а его инфраструктурой пользуются лишь немногочисленные местные жители.

Принадлежащий организатору командировки с тройным убийством Михаилу Ходорковскому Центр управления расследованиями ранее сообщал, что рудник Ndassima принадлежит российской компании. Репортеры должны были посетить прииски и включить материал в документальный фильм-расследование о деятельности российской ЧВК в ЦАР. Впрочем, МИД РФ еще в марте сообщал об отправке инструкторов в африканскую страну с согласия Совбеза ООН. Этих советников и инструкторов сайт «МБХ-медиа» и называет «наемниками».

Заведующий кафедрой политологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин в комментарии ИА «Политика Сегодня» заметил, что в истории погибших россиян пока остается множество белых пятен.

«Был некий заказ, который на сегодняшний день, еще не прояснился. – говорит специалист. – Была информация, что якобы журналисты хотели посмотреть, как работают специалисты ЧВК. Оказалось, что золотые прииски принадлежат не России, а Канаде. Думаю, что у журналистов, которые туда отправились, были еще и побочные задачи, где нужно было снимать с земли, а не делать съемки с воздуха».

Ставка на русский авось, увы, закончилась трагически. Собеседник агентства полагает, что организаторы командировки не уделили должного внимания подготовке к столь опасному предприятию.

«Маршруты, задачи, особенности страны, особенности политических институтов, создание спецслужб, криминогенная ситуация. Все это было мало изучено», - говорит Кошкин.

Анархия в ЦАР царит с 2013 года, когда столица – Банги стала полем битвы для христиан из группировки «Антибалака» и мусульман из группировки «Селека». С тех пор республика расколота на зоны влияния нескольких группировок, подконтрольных своим лидерам. МИД РФ рекомендовал не рассчитывать на силы правопорядка ЦАР и предупреждал о сложной криминогенной обстановке в республике, где регулярно происходят убийства, грабежи, в том числе иностранцев.