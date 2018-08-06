Ми-2 завалился на бок при посадке в Тюменской области

В понедельник, 6 августа, в 16:05 часов по местному времени (14:05 по Москве) вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку, после чего упал на бок около села Уват в Тюменской области.

В кабине находились двое - пилот и пассажир. Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области сообщает, что пострадавших нет.

По предварительной информации, вертолет находится под ведомством ООО «Вельталь-авиа». На данный момент известно, что осуществлялся коммерческий полет из поселка Салым в село Умат. ЧП произошло в 7 километрах к северу от села на вертолетной площадке.

В настоящее время по факту ЧП разбирается следственно-оперативная группа.