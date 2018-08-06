Российские авиакомпании не согласны с изменениями проверки здоровья членов экипажа

Минтранс готовит проект закона, который предусматривает изменения в процессе проверки здоровья членов экипажа воздушных судов. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) выступила против этого.

В АЭВТ считают, что документ усложнит систему проверки соответствия состояния здоровья, которая и без того функционирует успешно. По словам главы ассоциации Владимира Тасуна, законопроект предусматривает детально прописанные правила и процедуры проведения врачебно-летной экспертизы и других видов медицинских осмотров, а это не является предметом правового регулирования Воздушного кодекса РФ.

Кроме того, проект создает скрытую систему лицензирования, которая, по сути, организует монопольный орган по допуску медицинских организаций к проведению врачебно-летной экспертизы. В результате этого может заметно сократиться количество медицинский учреждений, которые имеют право проводить врачебно-летную экспертизу в регионах страны. Из-за этого авиакомпаниям придется отправлять членов экипажей на медосмотры в другие субъекты РФ.