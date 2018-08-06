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17:27   6 Августа 2018
Россия

Глава Минстроя: Рост НДС не отразится на тарифах ЖКХ для граждан

Глава Минстроя: Рост НДС не отразится на тарифах ЖКХ для граждан

Граждане могу не беспокоиться о том, что увеличение НДС с 18 до 20% соответствующим образом отразится на тарифах ЖКХ, так как их рост в России ограничен.

Об этом в понедельник заявил глава Минстроя России Владимир Якушев. В частности, отвечая на вопрос журналистов, как повышение налога на добавленную стоимость может отразиться на увеличении стоимости коммунальных услуг, министр заверил:

«Мы с вами знаем, что граждане у нас защищены [ограничением] роста платы, поэтому если даже это [повышение НДС] отразится на тарифах, то граждан зря беспокоить не нужно».

При этом Якушев добавил, что вопрос о том, каким образом увеличение НДС может повлиять на тарифы ЖКХ, в настоящее время прорабатывается его ведомством совместно с Министерством экономического развития.

Глава Минстроя: Рост НДС не отразится на тарифах ЖКХ для граждан

Напомним: изменение налогового законодательства, в рамках которого НДС увеличится с 18% до 20%, вступит в силу с 1 января 2019 года.

Ранее газета «Известия» написала, что МЭР опасается существенного повышения риска выпадения доходов ресурсоснабжающих организаций, в связи с чем предлагает заранее участь в тарифах соответствующие изменения. При этом пояснялось, что цены на услуги ЖКУ останутся прежними, но итоговая сумма возрастет за счет увеличения налога.

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Автор: Александр Люблинский
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