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17:02   6 Августа 2018
Весь мир

Боевики в «большом Идлибе» противостоят попыткам мирного урегулирования

Боевики в «большом Идлибе» противостоят попыткам мирного урегулирования

Боевики группировки «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» арестовали на севере сирийской провинции Хама 45 человек, которые агитировали местных жителей за заключение перемирия с официальным Дамаском.

Об этом в понедельник сообщает ближневосточное информационное агентство Al-Masdar News.

В частности, сообщается, что задержанные боевиками граждане проводили встречи с представителями законного правительства, убеждая людей из подконтрольных боевикам районов принять условия перемирия и допустить представителей российской военной полиции на свою территорию. Однако этому противостоит протурецки настроенный альянс группировок «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» («Национальный фронт освобождения»), отвергающий мирное урегулирование и не настроенный на ведение переговоров с сирийским правительством.

При этом отмечается, что арест активистов, призывающих к переговорам с Дамаском, происходит на фоне увеличения нарушений со стороны боевиками режима тишины в зоне деэскалации «Идлиб», в которую входит не только территория одноименной сирийской провинции, но и ряд районов провинций Хакма, Латакия и Алеппо. Со стороны джихадистских группировок на протяжении несколько недель ведется провокационный огонь по прифронтовым населенным пунктам и по позициям сирийской армии, в результате которого гибнут и военнослужащие, и мирные граждане.

Боевики в «большом Идлибе» противостоят попыткам мирного урегулирования

Свое мнение по поводу сложившейся непростой ситуации высказал востоковед Андрей Онтиков, который считает, что аресты боевиками переговорщиков были ожидаемым шагом с их стороны, и не добавляют обстановке стабильности. По словам эксперта, которые приводит Федеральное агентство новостей (ФАН), зона деэскалации «Илиб», в принципе отличается от других сирийских областей, где правительственные войска проводили операции.

«Во-первых, по некоторым оценкам, там сидит до 50 тысяч боевиков, а это невероятнейшая армия вооруженных людей», - отметил Онтикров, добавав при этом: - «Во-вторых, на северо-западе Сирии есть пресловутый турецкий фактор. Турция предельно ясно дала понять, что она не потерпит наступления сирийской армии в том районе».

По этому, заключил эксперт, ключ к мирному урегулированию в Идлибе кроется в российско-турецких договоренностях, и, по его мнению, консультации на этот счет как раз ведутся.При этом он напомнил, что и официальный Дамаск и российская сторона придерживаются базового принципа, заключающегося в сохранении территориальной целостности и единства Сирии, подчеркнув, что это касается и тех районов, которые пока не контролируются сирийскими властями.

«Это базовый принцип, которого придерживается Россия, и от него она отказываться не будет. На основании этого и будут вестись переговоры», - добавил Онтриков.

 

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Автор: Александр Люблинский
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