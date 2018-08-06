Титов предложил заменить налоговый режим для самозанятых на патент

Для самозанятых сейчас важна граница в отношениях с государством, и фиксированная сумма стала бы лучшим вариантом, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Минфин РФ в настоящее время разрабатывает новый налоговый режим. Речь идет о так называемом налоге на профессиональных доход. Предполагается, что такой заработает уже в 2019 году в четырех пилотных регионах, а позже его распространят на всю страну. В рамках налогового режима самозанятым гражданам, которые сейчас в большинстве случаев работают неофициально, предлагается установить специальное мобильное приложение и платить не более 6% с выручки в качестве налога. Размер также предлагается варьировать в зависимости от того, кому оказывает услуги самозанятый: физическому или юридическому лицу.

Титов заявил, что предложение хорошее. Но не стоит отказываться от идеи ввести фиксированный патент. Омбудсмен предлагает установить его на уровне 20 тысяч рублей, которые бы шли наполовину в ФОМС, а наполовину - в региональный бюджет. Это позволит самозанятым не декларировать весь свой доход.