Химики РФ научились читать состав человеческих белков для предсказания болезней

Ученые из Научно-исследовательского института биомедицинской химии им. В. Н. Ореховича смогли сосчитать состав человеческих белков. Теперь они пытаются расшифровать протеом, который является «белковым» аналогом человеческого генома.

Новые знания позволят специалистам предсказывать болезни у конкретных людей, когда те еще не почувствуют ухудшения здоровья. Как сообщил директор НИИ биомедицинской химии Андрей Лисица в беседе с ФАН, гены содержат программу, которую можно считать. Появляются белки — протеины, которые являются «мишенями» для действия лекарственных препаратов.

По словам эксперта, геном является всего лишь эскизом. От протеома зависит то, что происходит с человеком.

Геном человека расшифровала еще в начале 2000-х годов международная группа ученых. Благодаря этому специалисты смогли создать способы коррекции серьезных врожденных патологических заболеваний. Но генетическая коррекция в лечении тяжелых болезней неэффективна.

Лисица считает, что при исследовании протеома нужно сравнивать человека «с самим собой». Врач сообщил, что если какие-то белки изменяются, то это говорит об ухудшении здоровья. Это еще не болезнь, но близкое к ней состояние. Нужно найти методы коррекции.

На состав белка влияют стрессы, плохое питание, экология и ряд других причин. Своевременное обнаружение изменений в протеоне позволит врачам найти нарушения в работе внутренних органов и, возможно, выявлять злокачественные опухоли.