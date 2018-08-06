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16:56   6 Августа 2018
Россия

Химики РФ научились читать состав человеческих белков для предсказания болезней

Химики РФ научились читать состав человеческих белков для предсказания болезней

Ученые из Научно-исследовательского института биомедицинской химии им. В. Н. Ореховича смогли сосчитать состав человеческих белков. Теперь они пытаются расшифровать протеом, который является «белковым» аналогом человеческого генома.

Новые знания позволят специалистам предсказывать болезни у конкретных людей, когда те еще не почувствуют ухудшения здоровья. Как сообщил директор НИИ биомедицинской химии Андрей Лисица в беседе с ФАН, гены содержат программу, которую можно считать. Появляются белки — протеины, которые являются «мишенями» для действия лекарственных препаратов. 

По словам эксперта, геном является всего лишь эскизом. От протеома зависит то, что происходит с человеком.

Геном человека расшифровала еще в начале 2000-х годов международная группа ученых. Благодаря этому специалисты смогли создать способы коррекции серьезных врожденных патологических заболеваний. Но генетическая коррекция в лечении тяжелых болезней неэффективна.

Химики РФ научились читать состав человеческих белков для предсказания болезней

Лисица считает, что при исследовании протеома нужно сравнивать человека «с самим собой». Врач сообщил, что если какие-то белки изменяются, то это говорит об ухудшении здоровья. Это еще не болезнь, но близкое к ней состояние. Нужно найти методы коррекции.

На состав белка влияют стрессы, плохое питание, экология и ряд других причин. Своевременное обнаружение изменений в протеоне позволит врачам найти нарушения в работе внутренних органов и, возможно, выявлять злокачественные опухоли.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #общество #белки #протеон #российские химики
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