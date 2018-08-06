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17:13   6 Августа 2018
Весь мир

Эксперт назвал мирную смену власти в Зимбабве историческим прецедентом

Эксперт назвал мирную смену власти в Зимбабве историческим прецедентом

По словам африканиста Александра Зданевича, мирная смена власти в Зимбабве и уход президента Роберта Мугабе являются историческим прецедентом. Это были первые за примерно 40 лет выборы в африканской стране, в которых Мугабе вовсе не принимал участия.

Лидером голосования оказался экс-глава спецслужб, лидер партии «Зимбабвийский африканский национальный союз – Патриотический фронт» Эммерсон Мнангагва. Прошедшие выборы признали легитимными как миссия Африканского союза по наблюдению за выборами, так и наблюдатели из Китая. 

Эксперт назвал мирную смену власти в Зимбабве историческим прецедентом

Оппозиция же с результатами не согласилась. В стране прошли акции протеста, жертвами которых стали несколько человек. Избранный президент призвал лидера оппозиции Нельсона Чамису признать результаты выборов и начать конструктивное сотрудничество.

Зданевич в интервью ФБА «Экономика сегодня» заявил, что мирное смещение президента Роберта Мугабе можно назвать историческим прецедентом, поскольку ничего подобного в Африке не было. Результат выборов эксперт назвал предсказуемым. 

«Реальной альтернативы «Патриотическому фронту» там просто нет. Молодежное крыло, возглавляемое Чамисой, здесь пошло по неправильному пути, организовав беспорядки», — добавил он.

Эксперт назвал мирную смену власти в Зимбабве историческим прецедентом

По мнению китайских наблюдателей и представителей миссии Африканского союза, выборы прошли относительно спокойно, если не брать во внимание протесты оппозиции. По их словам, политическая обстановка в стране улучшилась по сравнению с  атмосферой предыдущего голосования.

Лидер ЮАР Сирил Рамафоза также призвал политиков и граждан Зимбабве признать итоги выборов. Он уверен, что все разногласия можно решить путем диалога, а урегулировать ситуацию необходимо в рамках конституции. 

К словам президента ЮАР присоединился и МИД РФ. Ведомство призвало соблюдать нормы международного права и прекратить подстрекательства среди мирного населения.

Эксперт назвал мирную смену власти в Зимбабве историческим прецедентом

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Автор: Виктория Разумовская
#выборы #политика #африка #весь мир #зимбабве
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