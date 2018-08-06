Мощный взрыв прогремел у аэропорта в Болонье
Неподалеку от аэропорта в городе Болонья в Италии прогремел взрыв. По информации издания The Sun, инцидент произошел рядом с аэропортом имени Гульельмо Маркони.
Son Dakika: İtalya'da Bologna Havalimanı civarında patlama var. pic.twitter.com/c1UTipRCJF— Ömer Faruk Görçin (@OmerFarukGorcin) August 6, 2018
Есть вероятность, что это взорвался грузовик с нефтепродуктами.
Очевидцы утверждают, что сначала раздался громкий хлопок, после которого в небо поднялся столб огня и дыма. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Violent explosion in Bologna, presumably near the local airport. Bologna https://t.co/i2S7biauOO pic.twitter.com/P8n1MAZi6f via @JeromePio #Italy— Live Eurasia Map (@eurasiamap) August 6, 2018