Мы в соц.сетях:
Энергичен, готов учиться. Что пишут в резюме пенсионеры, желающие трудиться

Энергичен, готов учиться. Что пишут в резюме пенсионеры, желающие трудиться

 Умерла актриса Анна Соколова

Умерла актриса Анна Соколова
Чистая победа. Юный шахматист из Украины претворился, что не понимает русский язык

Чистая победа. Юный шахматист из Украины претворился, что не понимает русский язык

 Украинский суд сократил Вышинскому срок содержания под стражей

Украинский суд сократил Вышинскому срок содержания под стражей
«Будь храброй»: Concord Management призывает судью аннулировать полномочия Мюллера

«Будь храброй»: Concord Management призывает судью аннулировать полномочия Мюллера

Сенатор Рэнд Пол: Демократы в США счастливы из-за ввода новых санкций

Сенатор Рэнд Пол: Демократы в США счастливы из-за ввода новых санкций
Энергичен, готов учиться. Что пишут в резюме пенсионеры, желающие трудиться

Энергичен, готов учиться. Что пишут в резюме пенсионеры, желающие трудиться

 Умерла актриса Анна Соколова

Умерла актриса Анна Соколова
Чистая победа. Юный шахматист из Украины претворился, что не понимает русский язык

Чистая победа. Юный шахматист из Украины претворился, что не понимает русский язык

 Украинский суд сократил Вышинскому срок содержания под стражей

Украинский суд сократил Вышинскому срок содержания под стражей
«Будь храброй»: Concord Management призывает судью аннулировать полномочия Мюллера

«Будь храброй»: Concord Management призывает судью аннулировать полномочия Мюллера

Сенатор Рэнд Пол: Демократы в США счастливы из-за ввода новых санкций

Сенатор Рэнд Пол: Демократы в США счастливы из-за ввода новых санкций
16:24   6 Августа 2018
Весь мир

Мощный взрыв прогремел у аэропорта в Болонье

Мощный взрыв прогремел у аэропорта в Болонье

Неподалеку от аэропорта в городе Болонья в Италии прогремел взрыв. По информации издания The Sun, инцидент произошел рядом с аэропортом имени Гульельмо Маркони.

 

Есть вероятность, что это взорвался грузовик с нефтепродуктами. 

Очевидцы утверждают, что сначала раздался громкий хлопок, после которого в небо поднялся столб огня и дыма. Обстоятельства произошедшего уточняются. 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#италия #взрыв #аэропорт #чп #болонья
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...