Мощный взрыв прогремел у аэропорта в Болонье

Неподалеку от аэропорта в городе Болонья в Италии прогремел взрыв. По информации издания The Sun, инцидент произошел рядом с аэропортом имени Гульельмо Маркони.

Son Dakika: İtalya'da Bologna Havalimanı civarında patlama var. pic.twitter.com/c1UTipRCJF — Ömer Faruk Görçin (@OmerFarukGorcin) August 6, 2018

Есть вероятность, что это взорвался грузовик с нефтепродуктами.

Очевидцы утверждают, что сначала раздался громкий хлопок, после которого в небо поднялся столб огня и дыма. Обстоятельства произошедшего уточняются.