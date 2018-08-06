Хакеры атаковали завод Apple в Тайване

На китайский завод Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. была совершена кибератака, которая парализовала производство.

Представители TSMC сообщили, что атака произошла вечером в пятницу, 3 августа. Вирус распространился на заводские компьютеры, полностью блокируя работу в некоторых подразделениях фабрики. Производитель и раньше подвергался кибернападению, но вирус никогда не поражал компьютеры на производственных линиях. По сообщениям Bloomberg, на данный момент невозможно определить природу заражения.

В воскресение, 5 августа, представители TSMC сказали, что производство будет прекращено минимум до 6 августа. Как это скажется на поставках, пока не известно. Но из-за сбоя в работе уже посчитаны убытки в -1% от годовой выручки.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. занимается изготовлением Iphone, полупроводников и процессоров. Компания работает с Apple, NVIDIA, AMD и многими другими компаниями-гигантами.