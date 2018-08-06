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16:08   6 Августа 2018
Весь мир

Сенатор США: У Трампа нет никакой возможности выступить за сотрудничество с РФ

Сенатор США: У Трампа нет никакой возможности выступить за сотрудничество с РФ

Американский президент Дональд Трамп не может выступить за большее сотрудничество между США и РФ, так как в этом вопросе у него связаны руки.

Об этом в понедельник на встрече с депутатами Государственной Думы РФ в Москве заявил американский сенатор Рэнд Пол.

«У Трампа связаны руки за спиной, он не может выступать за большее сотрудничество между нашими странами​​​. Потому что все это будет выглядеть как: «О, вы любите Россию», - заявил он, в частности.

При этом Пол отметил, что он сам выступает за российско-американские отношения, но в Москву он приехал не для того, чтобы оправдываться за себя или за кого-то другого. Также он подчеркнул, что поддержание диалога необходимо, так как в этом случае проблемы между нашими странами будут менее вероятны.

Сенатор США: У Трампа нет никакой возможности выступить за сотрудничество с РФ

Напомним: делегация американских сенаторов, в которую помимо республиканца Рэнда Пола входят глава Института Катона Питер Геттлер и член Сената заксобрания штата Техас Дон Хаффайнс, в понедельник встретилась в Москве с российскими парламентариями. О готовящейся встрече ранее рассказал глава Международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев.

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Автор: Александр Люблинский
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