Реформы в Тунисе провалятся, если власти не учтут мнения граждан — эксперт

Несколько сотен граждан Туниса вышли на улицы, протестуя против «деструктивных» реформ. Изменения касаются консервативных мусульман.

Более тысячи человек собрались на митинг в центре юго-восточного прибрежного города Сфакс, где хотели обсудить предлагаемые либеральные реформы. Участники манифеста подняли знаки со слоганами: «Предложения уничтожат общество» и «Нет гомосексуализму». Имам Мохаммед Меднини заявил, что протестующие требуют отзыва инициатив, которые подрывают принципы ислама, угрожают единству семьи и государства.

Чтобы привести юридический кодекс согласно конституции от 2014 года, президент Туниса Бейджи Кейд Эс Себси создал специальную комиссию. Ведомство в июле представило план по либеральным реформам. Коалиция религиозных групп схему отвергла, считая, что предложения являются «интеллектуальным терроризмом».

Эксперт из фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков в беседе с ФАН заявил, что недовольство граждан Туниса властью оправдано, ведь для этого есть множество причин. Государство с начала «Арабской весны» находится в состоянии политического хаоса. Нынешние политики показали лишь слабость и несостоятельность, приняв неправильные и несвоевременные решения.

К ним можно отнести и либеральные реформы, считает эксперт. Протесты против изменений лишь говорят о расколе среди населения и готовности к радикальным мерам. Кризис только обостряет экстремистские и протестные настроения, ухудшается криминальная ситуация. Тунис в итоге стал главным местом вербовки террористов, действубщих в Европе, Сирии и Ливии, подчеркнул Простаков.

США, спонсоры «Арабской весны», в начале мероприятия делали ставку на разные религиозные течения, экстремистские в том числе. Благодаря этому удалось свергнуть прежнюю власть или ввергнуть страну в многолетний конфликт. В том же Тунисе заметен подъем радикальных настроений и усиление террористической активности.

Все это вкупе с никудышной властью и гражданами, далекими от либеральных настроений, делает реформы несвоевременными и опасными. Конкретные предложения администрации Туниса нельзя назвать плохими. Но подобное насаждение идеологии без учета мнения граждан провалится, заключил Простаков.