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16:00   6 Августа 2018
Весь мир

Сенатор из США: Российские депутаты должны свободно приезжать в Штаты

Сенатор из США: Российские депутаты должны свободно приезжать в Штаты

Республиканец Рэнд Пол на встрече с российскими парламентариями пообещал, что займется упрощением въезда в США для депутатов.

Сенатор подчеркнул, что это первоочередная задача. Депутаты из РФ должны иметь право свободно посещать страну.

В понедельник американские сенаторы посетили Госдуму. Кроме Пола в делегацию вошли также член Сената законодательного собрания штата Техас Дон Хаффайнс и президент Института Катона Питер Геттлер. Это уже вторая встреча такого формата. Американские конгрессмены в начале июля уже разговаривали с парламентариями.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассказывал, что депутаты, в частности, поговорят с американскими коллегами о ситуации с россиянкой Марией Бутиной, арестованной в США по подозрению в шпионаже.

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Автор: Юлия Халус
#россия #сша #госдума #политика #весь мир #сенат
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