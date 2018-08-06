Сенатор из США: Российские депутаты должны свободно приезжать в Штаты

Республиканец Рэнд Пол на встрече с российскими парламентариями пообещал, что займется упрощением въезда в США для депутатов.

Сенатор подчеркнул, что это первоочередная задача. Депутаты из РФ должны иметь право свободно посещать страну.

В понедельник американские сенаторы посетили Госдуму. Кроме Пола в делегацию вошли также член Сената законодательного собрания штата Техас Дон Хаффайнс и президент Института Катона Питер Геттлер. Это уже вторая встреча такого формата. Американские конгрессмены в начале июля уже разговаривали с парламентариями.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассказывал, что депутаты, в частности, поговорят с американскими коллегами о ситуации с россиянкой Марией Бутиной, арестованной в США по подозрению в шпионаже.