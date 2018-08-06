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16:02   6 Августа 2018
Весь мир

Евродепутат заявил, что готов сесть в тюрьму вместо защитника русских школ

Евродепутат заявил, что готов сесть в тюрьму вместо защитника русских школ

В понедельник в Латвии задержали активиста Штаба защиты русских школ Илью Козырева. В изоляторе его могут продержать максимум 48 часов, после полиция безопасности хочет добиться ареста в суде. Давать показания мужчина отказался.

Депутат Европарламента Андрей Мамыкин, комментируя этот инцидент, заявил, что готов сесть в тюрьму вместо Козырева. На своей странице в Facebook он заявил, что власть перешла все границы. Правительство Латвии пустило в ход «репрессивные механизмы» против граждан.  

По словам евродепутата, он готов продолжать бороться «за подлинную демократию и против беспредела Полиции безопасности». 

Кроме Козырева полиция Латвии вызвала на допрос лидера Русского союза Латвии Татьяну Жданюк.

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Автор: Виктория Разумовская
#латвия #европарламент #общество #полиция безопасности латвии
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