Евродепутат заявил, что готов сесть в тюрьму вместо защитника русских школ

В понедельник в Латвии задержали активиста Штаба защиты русских школ Илью Козырева. В изоляторе его могут продержать максимум 48 часов, после полиция безопасности хочет добиться ареста в суде. Давать показания мужчина отказался.

Депутат Европарламента Андрей Мамыкин, комментируя этот инцидент, заявил, что готов сесть в тюрьму вместо Козырева. На своей странице в Facebook он заявил, что власть перешла все границы. Правительство Латвии пустило в ход «репрессивные механизмы» против граждан.

По словам евродепутата, он готов продолжать бороться «за подлинную демократию и против беспредела Полиции безопасности».

Кроме Козырева полиция Латвии вызвала на допрос лидера Русского союза Латвии Татьяну Жданюк.