Самозанятых граждан могут освободить от уплаты части страховых платежей

Министерство экономического развития РФ обсуждает возможность освобождения самозанятых граждан от уплаты страховых платежей.

Об этом в понедельник со ссылкой на пресс-службу МЭР сообщают российские СМИ.

«На данный момент обсуждаются различные варианты создания налогового режима для самозанятых, в том числе указанное предложение ФНС (Федеральной налоговой службы)», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в данном вопросе Минэкономразвития действует, исходя из необходимости создать для самозанятых граждан комфортный и прозрачный режим на основе интернет-платформы.

Напомним: ранее Минтруд предложил вывести самозанятых граждан из сферы действия трудового законодательства, отметив, что оно и так не соблюдается в отношении большей части лиц, работающих без оформления.