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15:49   6 Августа 2018
Россия

Самозанятых граждан могут освободить от уплаты части страховых платежей

Самозанятых граждан могут освободить от уплаты части страховых платежей

Министерство экономического развития РФ обсуждает возможность освобождения самозанятых граждан от уплаты страховых платежей.

Об этом в понедельник со ссылкой на пресс-службу МЭР сообщают российские СМИ.

«На данный момент обсуждаются различные варианты создания налогового режима для самозанятых, в том числе указанное предложение ФНС (Федеральной налоговой службы)», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в данном вопросе Минэкономразвития действует, исходя из необходимости создать для самозанятых граждан комфортный и прозрачный режим на основе интернет-платформы.

Напомним: ранее Минтруд предложил вывести самозанятых граждан из сферы действия трудового законодательства, отметив, что оно и так не соблюдается в отношении большей части лиц, работающих без оформления.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #экономика #минэкономразвития #мэр #общество #самозанятые граждане #страховые платежи #налоговый режим
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