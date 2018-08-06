Московские автомобилисты смогут оплачивать все штрафы в один клик

На портале «Автокод» появилась услуга, которая позволяет московским автолюбителям быстро и единовременно оплатить все штрафы.

Для того, чтобы оплатить все штрафы от ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) или ГИБДД, нужно нажать на вкладку «Оплатить все». Либо можно выбрать какие-то конкретные штрафы из списка, пишет NewInform.

Ранее на сайте мэрии Москвы появилась возможность сортировать штрафы МАДИ, ГИБДД и АМПП, которые приходят на конкретное транспортное средство. Это во многом облегчило жизнь автомобилистам, у которых есть несколько машин.

В то время, когда пост мэра занимал Юрий Лужков, такое было практически невозможно, поскольку все было проще делать «через своих людей». Это стимулировало коррупцию во многих сферах. Сейчас же москвичам доступны различные электронные услуги, работают Многофункциональные центры. Все можно сделать, не выходя из дома.