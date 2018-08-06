«Будь храброй»: Concord Management призывает судью аннулировать полномочия Мюллера

На очередном слушании по делу о финансировании операции «российского вмешательства» в выборы США, защита Concord Management призвала федерального судью Дабни Фридрих проявить храбрость и признать назначение спецпрокурора Роберта Мюллера недействительным.

Интересы российской компании, которую бездоказательно обвиняют в финансировании якобы имевшего место быть вмешательства в президентские выборы США, представляет адвокат Джеймс Мартин. Дело ведет спецпрокурор Мюллер уже год, за это время он не представил ни единого доказательства по вменяемым компании обвинениям.

Тактика расследования Мюллера до сих пор остается загадкой даже для Фемиды. Он так и не раскрыл доказательства, на которых строятся обвинения против компании еще 13 россиян. Спецпрокурор утверждает, что именно благодаря влиянию россиян на выборах США 2016 года победу одержал действующий президент Дональд Трамп. Он обвиняет компанию в организации и спонсировании митингов, пропаганде кандидатуры от Республиканской партии, а также рекламе интернет-троллей, умаляющих потенциал Хиллари Клинтон.

Concord Management не признает вины во вмешательстве, которого не совершала, адвокаты продолжают отстаивать права компании и честь российского бизнесмена и владельца фирмы Евгения Пригожина. При этом защита оспаривает полномочия Мюллера предъявлять столь серьезные обвинения без аргументации.

На заседании суда в пятницу, 3 августа, Фридрих назвала выступление адвоката компании убедительным. Она признала, что в его словах о уотергейтском прецеденте есть смысл и прямая связь со сложившейся ситуацией.

Мартин раскритиковал выбранную Мюллером линию обвинения и добавил, что кроме уотергейтского скандала, произошедшего в прошлом веке, у спецпрокурора нет никаких аргументов. Нынешняя ситуация служит наглядным примером, чтобы проявить храбрость судье и отправить Мюллера в отставку.

«Будьте храброй», — посоветовал он с улыбкой, цитирует Politico.

Сторона защиты утверждает, что назначение спецпрокурора нарушает положение о процессе подбора кандидатуры на этот пост, прописанный в Конституции. Мюллера должен был утвердить Трамп или генпрокурор Джефф Сешнс. Его же выбрал замгенпрокурора Род Розенштейн в соответствии с положениями 1999 года, которые считаются «незаконными» и узурпируют полномочия Конгресса. Таким образом, приказ Розенштейна о назначении Мюллера был оформлен ненадлежащим образом и дал ему практически безграничные права.

Требования аннулировать полномочия Мюллера звучат уже третий раз в судах. Предыдущий раз - на прошлой неделе, в деле также касающегося «российского вмешательства», где фигурирует президент Трамп. Главный судья окружного суда Берил Хауэл отклонила ходатайство Эндрю Миллера признать недействительной выданную Мюллером повестку в суд. Адвокат Миллера Пол Каменар использовал доводы защиты российской компании. Кстати, Каменар пришел поддержать коллегу в минувшую пятницу и занял место в первом ряду. Он положительно оценил выступление Мартина в спарринге с представителем Мюллера.

Фридрих достаточно резко ответила на аргументацию Майкла Дребена (представитель Мюллера — прим.«ПС»), что различные федеральные законы и прецедент Уотергейта - оправдывает назначение Мюллера. Доводы помощника спецпрокурора не вызвали у нее доверия, она задала ему прямой вопрос:

«Поддерживает ли его позицию что-либо, кроме дела Верховного суда 1970-х годов?»

«Я не знаю, зачем суду нужны дополнительные доказательства, если существует уотергейтском прецедент», — заявил он.

Дребен был вынужден рассказать о взаимоотношениях Мюллера с Розенштейном. Также судья зачитала список вопросов защиты российской компании и уточнила, не принимает ли Мюллер односторонние решения или же ему необходимо одобрение Розенштейна. Получив ответы судья отметила, что спецпрокурор способен действовать без Розенштейна. Позже выяснилось и то, что заместитель генпрокурора ограничен в действиях и не может уволить Мюллера.

Впоследствии Дребен продолжал настаивать, что команда Мюллера регулярно консультируется с Розенштейном и заранее информируют заместителя генерального прокурора о всех важных решениях. Розенштейн может отменить решения, принятые Мюллером или отстранить его от должности, если действия спецпрокурора выйдут за рамки условий, прописанных в положении о его назначении, заявил он.

В итоге представитель спецпрокурора потребовал 30 дней, чтобы команда Мюллера получила заключение главы окружного суда Хауэл и предоставила новые аргументы против Concord Management. Фридрих отказала Дребену и подчеркнула, что имеет право не принимать во внимание решение другого судьи.