Эксперимент по раздельному сбору мусора в Москве начнется в 2018 году

Эксперименты стартуют по указу столичного мэра Сергея Собянина. Политик заявил об этом в понедельник, 6 августа.

Раздельный сбор мусора нужен, чтобы меньшее количество отходов скапливалось за пределами Москвы. Собянин считает что это необходимо для сохранения региона экологически чистым. Такое мнение мэр выразил на встрече с работниками Центра автоматики и приборостроения им. академика Николая Пилюгина.

По словам градоначальника, в столице есть проблемы по мусорным полигонам. Москва и область работают над решением вопросов. Планируется сделать свалки максимально рекультивированными.