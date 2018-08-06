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15:35   6 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Чистая победа. Юный шахматист из Украины претворился, что не понимает русский язык

Чистая победа. Юный шахматист из Украины претворился, что не понимает русский язык

На шахматном турнире в Бухаресте юный украинец Роман Ковалевский публично отказался общаться с российским соперником на русском языке.

Этим в Facebook похвасталась его мать Анна.

Она рассказала, что на Европейском турнире по рапиду и блицу среди юношей ее сын на английском ответил обратившемуся к нему россиянину. Мальчик из РФ поинтересовался у оппонента, какой у того рейтинг. Однако Ковалевский не захотел вести диалог на русском языке и претворился, что не понимает вопроса.

Россиянина это сильно удивило. Он никогда не встречал украинцев, не знающих русского языка.

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Автор: Юлия Халус
#россия #украина #общество #русский язык #шахматы
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