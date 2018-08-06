Чистая победа. Юный шахматист из Украины претворился, что не понимает русский язык

На шахматном турнире в Бухаресте юный украинец Роман Ковалевский публично отказался общаться с российским соперником на русском языке.

Этим в Facebook похвасталась его мать Анна.

Она рассказала, что на Европейском турнире по рапиду и блицу среди юношей ее сын на английском ответил обратившемуся к нему россиянину. Мальчик из РФ поинтересовался у оппонента, какой у того рейтинг. Однако Ковалевский не захотел вести диалог на русском языке и претворился, что не понимает вопроса.

Россиянина это сильно удивило. Он никогда не встречал украинцев, не знающих русского языка.