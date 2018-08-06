Число погибших в Индонезии от землетрясения возросло до 98

В результате мощного землетрясения, произошедшего накануне в Индонезии, погибли, по последним данным, 98 человек и свыше 200 человек получили травмы.

Об этом в понедельник сообщает информационный портал Detik, приводя данные Агентства по предотвращению стихийных бедствий. В частности, как рассказал официальный представитель агентства Сутопо Нугрохо, большая часть погибших была обнаружена на острове Ломбок, на северную часть которого пришелся эпицентр подземных толчков.

Еще двое погибших были обнаружены на пользующемся популярностью среди туристов острове Бали, однако, как отмечается, к настоящему моменту в числе погибших нет ни одного иностранного гражданина.

Власти Индонезии продолжают начавшуюся ранее из-за землетрясения эвакуацию людей с острова Ломбок и небольших соседних островов. К настоящему моменту в безопасные места доставили 2,7 тысячи туристов.

Напомним: накануне 5 августа на острове Ломбок произошло мощное землетрясение, магнитудой 6,6, по информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. В то же время, индонезийские власти заявили, что мощность землетрясения составила 7 баллов.