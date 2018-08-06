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15:12   6 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Украинский суд сократил Вышинскому срок содержания под стражей

Украинский суд сократил Вышинскому срок содержания под стражей

Адвокат российского журналиста Кирилла Вышинского, которого на Украине обвиняют в госизмене, заявил, что Апелляционный суд /Херсонской области сократил его подзащитному срок содержания под стражей на пять дней – до 8 сентября.

Слова адвоката Андрея Доманского в понедельник приводит РИА Новости. В частности, отменяется, что Апелляционный суд признал, что решение Городского суда Херона о продлении срока содержания Вышинского под стражей было вынесено с нарушением и отменил его.

«Было отменено решение, поскольку оно было с нарушением – срок содержания под стражей превышал 60 дней», - пояснил адвокат, добавив: - «Было 64 дня. Нельзя больше 60 дней содержать человека под стражей».

Однако, Доманский отметил, что сразу же за отменой одного постановления, суд удовлетворил ходатайство украинских следователей о содержании Кирилла Вышинского под стражей на 60 дней, постановив, что для этого есть все основания.

«Фактически сторона защиты выиграла пять дней» - заключил адвокат, отметив, что суд отказал стороне защиты в удовлетворении апелляции об изменении для журналиста меры пресечения.

Украинский суд сократил Вышинскому срок содержания под стражей

Напомним: руководитель новостного портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский  был задержан в Киеве 15 мая текущего года. Ему предъявлены обвинения в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене. При этом журналист, имевший двойное гражданство, практически сразу отказался от гражданства Украины и заявил, что единственным его гражданством остается российское.

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Автор: Александр Люблинский
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