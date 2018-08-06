СМИ: Британия хочет увеличить оборонный бюджет на миллиард долларов

Газета Times пишет, что британские власти хотят увеличить в текущем году оборонный бюджет на 800 миллионов фунтов (более миллиарда долларов).

В начале года глава минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что вооруженные силы ждет модернизация. Для этого министр потребовал у правительства повышения военный расходов. В полемику с ним вступил глава минфина Филип Хаммонд. По его словам, военные расходы следует наоборот урезать, чтобы избежать дефицита оборонного бюджета.

По подсчетам Times, в ближайшие десять лет британское оборонное ведомство ждет дефицит в размере двух миллиардов фунтов в год (около 2,5 миллиарда долларов). В комитете обороны палаты общин сообщили, что бюджет должен увеличиться с двух процентов ВВП до трех — до 20 миллиардов фунтов в год.

В издании пишут, что в марте бюджет ведомства уже увеличили на 800 миллионов фунтов. Вероятно, такую же сумму могут выделить осенью, однако это гораздо меньше, чем требует Уильямсон. Размер дотации планируют обсудить в ближайшее время.

Из мартовской надбавки 200 миллионов фунтов направили непосредственно на нужды минобороны, а 600 — на программу атомной подводной лодки «Дредноут».