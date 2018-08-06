Мы в соц.сетях:
Винокур объявил о смерти матери

Винокур объявил о смерти матери

 Российская велогонщица Забелинская хочет сменить спортивное гражданство

Российская велогонщица Забелинская хочет сменить спортивное гражданство
Чистая победа. Юный шахматист из Украины претворился, что не понимает русский язык

Чистая победа. Юный шахматист из Украины претворился, что не понимает русский язык

 Украинский суд сократил Вышинскому срок содержания под стражей

Украинский суд сократил Вышинскому срок содержания под стражей
Мощный взрыв прогремел у аэропорта в Болонье

Мощный взрыв прогремел у аэропорта в Болонье

 Реформы в Тунисе провалятся, если власти не учтут мнения граждан — эксперт

Реформы в Тунисе провалятся, если власти не учтут мнения граждан — эксперт
Винокур объявил о смерти матери

Винокур объявил о смерти матери

 Российская велогонщица Забелинская хочет сменить спортивное гражданство

Российская велогонщица Забелинская хочет сменить спортивное гражданство
Чистая победа. Юный шахматист из Украины претворился, что не понимает русский язык

Чистая победа. Юный шахматист из Украины претворился, что не понимает русский язык

 Украинский суд сократил Вышинскому срок содержания под стражей

Украинский суд сократил Вышинскому срок содержания под стражей
Мощный взрыв прогремел у аэропорта в Болонье

Мощный взрыв прогремел у аэропорта в Болонье

 Реформы в Тунисе провалятся, если власти не учтут мнения граждан — эксперт

Реформы в Тунисе провалятся, если власти не учтут мнения граждан — эксперт
15:09   6 Августа 2018
Весь мир

СМИ: Британия хочет увеличить оборонный бюджет на миллиард долларов

СМИ: Британия хочет увеличить оборонный бюджет на миллиард долларов

Газета Times пишет, что британские власти хотят увеличить в текущем году оборонный бюджет на 800 миллионов фунтов (более миллиарда долларов). 

В начале года глава минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что вооруженные силы ждет модернизация. Для этого министр потребовал у правительства повышения военный расходов. В полемику с ним вступил глава минфина Филип Хаммонд. По его словам, военные расходы следует наоборот урезать, чтобы избежать дефицита оборонного бюджета.

СМИ: Британия хочет увеличить оборонный бюджет на миллиард долларов

По подсчетам Times, в ближайшие десять лет британское оборонное ведомство ждет дефицит в размере двух миллиардов фунтов в год (около 2,5 миллиарда долларов). В комитете обороны палаты общин сообщили, что бюджет должен увеличиться с двух процентов ВВП до трех — до 20 миллиардов фунтов в год. 

В издании пишут, что в марте бюджет ведомства уже увеличили на 800 миллионов фунтов. Вероятно, такую же сумму могут выделить осенью, однако это гораздо меньше, чем требует Уильямсон. Размер дотации планируют обсудить в ближайшее время.

Из мартовской надбавки 200 миллионов фунтов направили непосредственно на нужды минобороны, а 600 — на программу атомной подводной лодки «Дредноут».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#великобритания #минобороны #весь мир #уильямсон
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...