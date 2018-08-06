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15:01   6 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Дрон ВСУ сбили в ЛНР

Дрон ВСУ сбили в ЛНР

Беспилотник удалось сбить военнослужащим Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщил представитель ведомства Андрей Марочко.

БПЛА принадлежал 72-й отдельной механизированной бригаде ВС Украины. Аппарат проводил разведку над территорией ЛНР, заявил Марочко.

Представитель отметил, что активизация воздушной разведки над Донбассом является прямым нарушением минских договоренностей. В ЛНР обратились к Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, чтобы в ведомстве зафиксировали произошедшее.

Марочко заверил ВСУ, что мероприятия бесполезны, поскольку противовоздушная оборона ЛНР постоянно пресекает попытки украинских военных.

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Автор: Павел Никифоров
#украина #всу #лнр #политика #весь мир #беспилотник
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