Дрон ВСУ сбили в ЛНР

Беспилотник удалось сбить военнослужащим Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщил представитель ведомства Андрей Марочко.

БПЛА принадлежал 72-й отдельной механизированной бригаде ВС Украины. Аппарат проводил разведку над территорией ЛНР, заявил Марочко.

Представитель отметил, что активизация воздушной разведки над Донбассом является прямым нарушением минских договоренностей. В ЛНР обратились к Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, чтобы в ведомстве зафиксировали произошедшее.

Марочко заверил ВСУ, что мероприятия бесполезны, поскольку противовоздушная оборона ЛНР постоянно пресекает попытки украинских военных.