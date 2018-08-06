Мы в соц.сетях:
Винокур объявил о смерти матери

Винокур объявил о смерти матери

 Российская велогонщица Забелинская хочет сменить спортивное гражданство

Российская велогонщица Забелинская хочет сменить спортивное гражданство
Чистая победа. Юный шахматист из Украины претворился, что не понимает русский язык

Чистая победа. Юный шахматист из Украины претворился, что не понимает русский язык

 Украинский суд сократил Вышинскому срок содержания под стражей

Украинский суд сократил Вышинскому срок содержания под стражей
Мощный взрыв прогремел у аэропорта в Болонье

Мощный взрыв прогремел у аэропорта в Болонье

 Реформы в Тунисе провалятся, если власти не учтут мнения граждан — эксперт

Реформы в Тунисе провалятся, если власти не учтут мнения граждан — эксперт
Винокур объявил о смерти матери

Винокур объявил о смерти матери

 Российская велогонщица Забелинская хочет сменить спортивное гражданство

Российская велогонщица Забелинская хочет сменить спортивное гражданство
Чистая победа. Юный шахматист из Украины претворился, что не понимает русский язык

Чистая победа. Юный шахматист из Украины претворился, что не понимает русский язык

 Украинский суд сократил Вышинскому срок содержания под стражей

Украинский суд сократил Вышинскому срок содержания под стражей
Мощный взрыв прогремел у аэропорта в Болонье

Мощный взрыв прогремел у аэропорта в Болонье

 Реформы в Тунисе провалятся, если власти не учтут мнения граждан — эксперт

Реформы в Тунисе провалятся, если власти не учтут мнения граждан — эксперт
15:57   6 Августа 2018
Россия

Катрин Денев попробовала национальные блюда в Ессентуках

Катрин Денев попробовала национальные блюда в Ессентуках

Всемирноизвестная французская актриса и певица Катрин Денев 28 июля приехала в Ессентуки на закрытие кинофестиваля «Хрустальный ИсточникЪ».

Издание «Мир Новостей» поделилось подробностями пребывания французской дивы в России. 

Визит на территорию Кавказских Минеральных Вод для актрисы начался со сложного перелета и бессонной ночи, но справиться с усталостью ей помог профессиональный массажист. На церемонии закрытия фестиваля Катрин одарили аплодисментами и восторженными криками, а организаторы вручили приз «За высокое служение искусству» и преподнесли шубу из стриженной норки.

Проживала гостья в номере лучшего отеля Ессентуков. Само собой, мадам Денев не смогла бы свободно посещать достопримечательности или рестораны.  Поэтому она обедала в своем номере, в компании представителей администрации города. А поскольку звезда не сдерживает себя в плане еды, то и попробовать она смогла много разнообразных национальных блюд. В их числе осетинские пироги, шашлыки, пхали, сыры, сухофрукты, и, конечно же, красная икра.

Француженке довольна визитом в Россию, также она рассказала, что хотела бы сыграть роль Екатерины Второй в картине режиссера Андрея Звягинцева.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#кинофестиваль #катрин денев #ессентуки
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...