Катрин Денев попробовала национальные блюда в Ессентуках

Всемирноизвестная французская актриса и певица Катрин Денев 28 июля приехала в Ессентуки на закрытие кинофестиваля «Хрустальный ИсточникЪ».

Издание «Мир Новостей» поделилось подробностями пребывания французской дивы в России.

Визит на территорию Кавказских Минеральных Вод для актрисы начался со сложного перелета и бессонной ночи, но справиться с усталостью ей помог профессиональный массажист. На церемонии закрытия фестиваля Катрин одарили аплодисментами и восторженными криками, а организаторы вручили приз «За высокое служение искусству» и преподнесли шубу из стриженной норки.

Проживала гостья в номере лучшего отеля Ессентуков. Само собой, мадам Денев не смогла бы свободно посещать достопримечательности или рестораны. Поэтому она обедала в своем номере, в компании представителей администрации города. А поскольку звезда не сдерживает себя в плане еды, то и попробовать она смогла много разнообразных национальных блюд. В их числе осетинские пироги, шашлыки, пхали, сыры, сухофрукты, и, конечно же, красная икра.

Француженке довольна визитом в Россию, также она рассказала, что хотела бы сыграть роль Екатерины Второй в картине режиссера Андрея Звягинцева.