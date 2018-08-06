Депутаты Госдумы обсудят с сенатором США ситуацию с Бутиной

В понедельник российские парламентарии встретятся с американским сенатором Рэндом Полом, рассказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он уточнил, что одной и тем разговора станет ситуация с арестованной в США россиянкой Марией Бутиной.

Бутину задержали в Штатах в июле по обвинению в шпионаже. Россиянке вменяется участие в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Вскоре после ареста МИД РФ потребовал освободить девушку. Официальный представитель ведомства Мария Захарова обратила внимание, что Бутину задержали непосредственно перед встречей российского и американского лидеров в Хельсинки. Она уверена, что в Штатах пытались минимизировать положительных эффект от саммита.