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14:52   6 Августа 2018
Весь мир

Нижегородского депутата задержали в Грузии по запросу РФ

Нижегородского депутата задержали в Грузии по запросу РФ

Депутат Заксобрания Нижегородской области Александр Глушков, находившийся в международном розыске, был задержан на территории Грузии местными правоохранительными органами по запросу России.

Об этом в понедельник со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ сообщает агентство «Интерфакс».

«5 августа по материалам следственных органов СК России по Нижегородской области, представленным в Интерпол через Генеральную прокуратуру РФ, на территории Грузии задержан Александр Глушков», - говорится в сообщении.

Там же отмечается, что депутат обвиняется во взяточничестве и мошенничестве в ходе проведения реконструкции автостанции в городе Балахин.

При этом в ведомстве напомнили, что родной брат задержанного депутата – Владимир Глушков, являющийся депутатом Земского собрания в Балахинском районе Нижегородской области и также обвиняемый во взяточничестве и мошенничестве, был задержан в Грузии 2 августа.

Нижегородского депутата задержали в Грузии по запросу РФ

Вопрос об экстрадиции братьев Глушковых на территорию РФ для привлечения их к ответственности по уголовному делу, решается в настоящее время.

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Автор: Александр Люблинский
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