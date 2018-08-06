Нижегородского депутата задержали в Грузии по запросу РФ

Депутат Заксобрания Нижегородской области Александр Глушков, находившийся в международном розыске, был задержан на территории Грузии местными правоохранительными органами по запросу России.

Об этом в понедельник со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ сообщает агентство «Интерфакс».

«5 августа по материалам следственных органов СК России по Нижегородской области, представленным в Интерпол через Генеральную прокуратуру РФ, на территории Грузии задержан Александр Глушков», - говорится в сообщении.

Там же отмечается, что депутат обвиняется во взяточничестве и мошенничестве в ходе проведения реконструкции автостанции в городе Балахин.

При этом в ведомстве напомнили, что родной брат задержанного депутата – Владимир Глушков, являющийся депутатом Земского собрания в Балахинском районе Нижегородской области и также обвиняемый во взяточничестве и мошенничестве, был задержан в Грузии 2 августа.

Вопрос об экстрадиции братьев Глушковых на территорию РФ для привлечения их к ответственности по уголовному делу, решается в настоящее время.