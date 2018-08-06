Украина навредит себе при закрытии железнодорожных путей в Россию, заявили в Крыму

Такое мнение выразил вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Накануне украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Киев рассматривает вопрос о прекращении железнодорожного сообщения с Москвой. Фикс уверен, что если Киев пойдет на это, ущерб в первую очередь Украина нанесет по собственному бюджету, а также осложнит жизнь граждан, работающих в России. Слова политика привели РИА Новости.

Фикс напомнил, что Киев уже закрыл железнодорожное сообщение с Крымом. Жизнь жителей полуострова от этого не закончилась. Люди нашли другие пути, построили мост. Вице-спикер уверен, что в ходе предстоящей избирательной компании на Украине граждане покажут «черную метку» и не проголосуют за действующее правительство.

Авиасообщение между Украиной и Россией прекратилось с октября 2015 года по инициативе Киева. Поезда еще ходят, однако их количество существенно сократилось.