«Роскосмос» готовит федеральную целевую программу по ракете сверхтяжелого класса
Директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что идет работа над федеральной целевой программой по созданию ракеты сверхтяжелого класса. Головным разработчиком стала корпорация «Энергия». Цена контракта — один миллиард 613 миллионов 188 тысяч рублей.
Создать ракету собираются на космодроме «Восточный». В компании рассказали, что летные испытания запланированы на 2028 год. Ожидается, что ракета-носитель будет выводить на низкую околоземную орбиту грузы массой до 90 тонн. На окололунную полярную орбиту — грузы весом более 20 тонн.
При разработке комплекса специалисты будут использовать некоторые элементы и технологии ракеты-носителя среднего класса «Союз-5».
С 2018 по 2019 год планируется разработать эскизный проект, подготовить технико-экономические обоснования. В период с 2020 по 2028 специалисты выполнят научно-исследовательские, опытно-конструкторские и строительно-монтажные работы.