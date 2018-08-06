Путин выразил соболезнования коллеге из Индонезии в связи с землетрясением

Текст телеграммы размещен на сайте Кремля.

В минувшее воскресенье к северу от острова Ломбок, Индонезия, произошло сильное землетрясение, магнитудой семь. Далее последовали два афтершока — 5,4 и 4,3. На острове погиб 91 человек, на Бали — двое.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования коллеге из Индонезии Джоко Видодо. Российский лидер посочувствовал близким и родным погибших и пожелал скорейшей поправки всем пострадавшим.