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14:24   6 Августа 2018
Россия

Путин выразил соболезнования коллеге из Индонезии в связи с землетрясением

Путин выразил соболезнования коллеге из Индонезии в связи с землетрясением

Текст телеграммы размещен на сайте Кремля.

В минувшее воскресенье к северу от острова Ломбок, Индонезия, произошло сильное землетрясение, магнитудой семь. Далее последовали два афтершока — 5,4 и 4,3. На острове погиб 91 человек, на Бали — двое.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования коллеге из Индонезии Джоко Видодо. Российский лидер посочувствовал близким и родным погибших и пожелал скорейшей поправки всем пострадавшим.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #путин #политика #индонезия #землетрясение в индонезии
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