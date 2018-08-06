Евросоюз собирается заблокировать санкции США против Ирана

Европейский союз намерен с целью защиты европейского бизнеса в Иране заблокировать американские санкции против Тегерана.

Об этом говорится в официальном заявлении ЕС, размещенном на его сайте.

Там же приводятся заявления главы европейской дипломатии Федщерики Могернини и глав МИД Германии, Великобритании и Франции – Хайко Мааса, Джереми Хант и Жан-Ива Ле Дриана соответственно, которые выразили сожаление в связи с возобновлением санкций США в отношении Ирана.

«Мы очень сожалеем о возобновлении санкций со стороны Соединённых Штатов после выхода из СВПД по иранской ядерной программе», - говорится в опубликованном заявлении.

При этом в заявлении Евросоюза отмечается, что соглашение по иранском мирному атому, из которого Соединенные Штаты Америки вышли в мае текущего года, успешно работает, что подтверждается 11 докладами МАГАТЭ.

Кроме того, в заявлении говорится, что Евросоюз 7 августа собирается активировать регламент по блокировке американских санкций нацеленный на защиту европейских компаний, действующих в Иране.

Напомним: ранее глава Госдепартамента С ША Майк Помпео заявил о намерении Вашингтона ввести против Ирана новые санкции.