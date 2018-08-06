Путин поручил нарастить усилия по строительству тюменского онкоцентра

Объект надо заканчивать, подчеркнул российский лидер Владимир Путин на встрече с врио главы Тюменской области Александром Моором.

Моор в понедельник зачитал президенту доклад о ходе реализации онкологического центра. Он рассказал, что на данном этапе уже построены шесть зравоохранительных объектов: федеральный центр нейрохирургии, областная больница, медсанчасть «Нефтяник», радиологический центр и морфологический центр. Осталось построить еще два.

Речь идет об онкологическом центре и детской областной больнице. И если по последней сейчас ведется работа с Минздравом, то онкоцентр имеет четырехлетнее движение. Еще в 2014 году вместе с Минздравом и Минфином отрабатывалось кредитование по этому проекту через Международный банк реконструкции и развития. Удалось разработать концепцию, но после этого в силу объективных причин объект заморозился. Врио области попросил Путина помочь региону со строительством.

Путин подчеркнул, что надо поискать источники и завершить реализацию проекта.