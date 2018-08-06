Мы в соц.сетях:
Винокур объявил о смерти матери

Винокур объявил о смерти матери

 Российская велогонщица Забелинская хочет сменить спортивное гражданство

Российская велогонщица Забелинская хочет сменить спортивное гражданство
Чистая победа. Юный шахматист из Украины претворился, что не понимает русский язык

Чистая победа. Юный шахматист из Украины претворился, что не понимает русский язык

 Украинский суд сократил Вышинскому срок содержания под стражей

Украинский суд сократил Вышинскому срок содержания под стражей
Мощный взрыв прогремел у аэропорта в Болонье

Мощный взрыв прогремел у аэропорта в Болонье

 Реформы в Тунисе провалятся, если власти не учтут мнения граждан — эксперт

Реформы в Тунисе провалятся, если власти не учтут мнения граждан — эксперт
Винокур объявил о смерти матери

Винокур объявил о смерти матери

 Российская велогонщица Забелинская хочет сменить спортивное гражданство

Российская велогонщица Забелинская хочет сменить спортивное гражданство
Чистая победа. Юный шахматист из Украины претворился, что не понимает русский язык

Чистая победа. Юный шахматист из Украины претворился, что не понимает русский язык

 Украинский суд сократил Вышинскому срок содержания под стражей

Украинский суд сократил Вышинскому срок содержания под стражей
Мощный взрыв прогремел у аэропорта в Болонье

Мощный взрыв прогремел у аэропорта в Болонье

 Реформы в Тунисе провалятся, если власти не учтут мнения граждан — эксперт

Реформы в Тунисе провалятся, если власти не учтут мнения граждан — эксперт
14:44   6 Августа 2018
Россия

Путин поручил нарастить усилия по строительству тюменского онкоцентра

Путин поручил нарастить усилия по строительству тюменского онкоцентра

Объект надо заканчивать, подчеркнул российский лидер Владимир Путин на встрече с врио главы Тюменской области Александром Моором.

Моор в понедельник зачитал президенту доклад о ходе реализации онкологического центра. Он рассказал, что на данном этапе уже построены шесть зравоохранительных объектов: федеральный центр нейрохирургии, областная больница, медсанчасть «Нефтяник», радиологический центр и морфологический центр. Осталось построить еще два.

Речь идет об онкологическом центре и детской областной больнице. И если по последней сейчас ведется работа с Минздравом, то онкоцентр имеет четырехлетнее движение. Еще в 2014 году вместе с Минздравом и Минфином отрабатывалось кредитование по этому проекту через Международный банк реконструкции и развития. Удалось разработать концепцию, но после этого в силу объективных причин объект заморозился. Врио области попросил Путина помочь региону со строительством.

Путин подчеркнул, что надо поискать источники и завершить реализацию проекта.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#россия #путин #общество #медицина #тюменская область #онкоцентр #моор
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...